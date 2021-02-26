Форма выпускного экзамена в России может быть изменена

17:51, 25 февраля 2021, ПАИ

Форма сдачи выпускного экзамена может быть изменена с единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственный выпускной экзамен и наоборот по желанию выпускника, согласно новому проекту приказа от Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, сообщают «РИА Новости».

В 2021 году ученики 11-х классов могут сменить форму экзамена, если не планируют поступать в вузы, тогда при смене формы ученики должны будут пройти ГВЭ по математике и русскому языку.

Те выпускники, которые планируют поступать в вузы, смогут получить аттестат, положительно сдав только русский язык.

Форму экзамена можно поменять, подав заявление в государственную экзаменационную комиссию до середины мая.