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Общество

Инициативу о новом порядке предоставления субсидии на оплату услуг ЖКХ поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали предложение группы депутатов Госдумы об изменении порядка предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для должников по ЖКХ. Постановление в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ» региональный парламент принял на февральской сессии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С 1 января 2021 года в силу вступила новая норма Жилищного кодекса, согласно которой граждане, имеющие непогашенную задолженность по коммунальным платежам за период не более трёх последних лет и подтверждённую судебным актом, лишаются права на получение субсидии.

С начала задолженности и до момента подтверждения её в суде, как правило, проходит около года. Но субсидия, получаемая в этот период, нередко используется должниками не для оплаты жилищно-коммунальных услуг, тем самым не решается основная цель предоставления субсидии – помощь малоимущим гражданам в оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Авторы законопроекта для исключения нецелевого расходования субсидий предлагают для таких случаев закрепить в федеральном законодательстве обязательный порядок предоставления субсидии путём перечисления средств лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

Действующая редакция Жилищного кодекса субъектам РФ и сейчас даёт право устанавливать такой порядок предоставления субсидии, но в настоящее время только в нескольких регионах приняты подобные законы.

Рассмотрение законодательной инициативы в Государственной Думе включено в примерную программу весенней сессии.

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