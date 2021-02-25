Семь представителей общественности отберут в квалификационную коллегию судей Псковской области

13:42, 25 февраля 2021, ПАИ

Семь представителей общественности отберут в квалификационную коллегию судей Псковской области. Соответствующий проект постановления Псковского областного Собрания «О проведении отбора кандидатов на назначение представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области» приняли депутаты на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, проект постановления принят в связи с окончанием четырёхлетнего срока полномочий областной квалификационной коллегии судей.

Спустя два месяца после начала отбора Псковскому областному Собранию предстоит тайным голосованием выбрать семь представителей общественности. Предложения по кандидатурам вносятся по решению общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане России, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.