Псковские депутаты поддержали упрощение госзакупок

13:50, 25 февраля 2021, ПАИ

Проект федерального закона, предусматривающего упрощение и оптимизацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект предусматривает комплексное совершенствование положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ исключает дублирование норм и избыточное регулирование, унифицирует требования к процедуре определения поставщиков товаров и услуг, в том числе для обеспечения возможности автоматизации таких процедур с использованием различных информационных систем.

В частности, авторы инициативы предлагают исключить двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием и запросы предложений. Одновременно законопроект предусматривает альтернативную возможность обсуждения заказчиком товаров и услуг с потенциальными участниками закупки до размещения извещения об осуществлении закупки.

Также законопроект определяет перечень случаев для проведения «срочных» закупок путём проведения запросов котировок без ограничения по объёму и цене контракта.

Кроме того, среди прочих многочисленных изменений проект закона вводит термин «контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан».

Позиция Псковского областного Собрания депутатов о поддержке законопроекта будет доведена до профильного комитета Госдумы России.