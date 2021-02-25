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Пскович вместе с родственником угонял автомобили в Тверской области

Фото пресс-службы УМВД России по Тверской области

37-летний пскович вместе с 34-летним родственником из Ленинградской области угонял автомобили в Тверской области и продавал их на запчасти. Злоумышленники отправились под суд, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.

Родственники успели угнать несколько машин в Кимрах. Похитителей задержали во время поездки на угнанном KIA Rio. У угонщиков обнаружили заготовки для ключей от замков зажиганий и устройства для запуска двигателей KIA Rio и Hyundai Solaris. Оба похитителя признались в преступлениях. Выяснилось, что угнанные машины мужчины разбирали на запчасти в Твери. В точке разбора нашли элементы кузова одного из похищенных автомобилей.

Своими действиями угонщики нанесли ущерб на 1 миллион 750 тысяч рублей.

Полиция собрала достаточно доказательств вины угонщиков, уголовное дело передано в Кимрский суд для дальнейшего рассмотрения. 

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