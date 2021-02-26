0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

Коммерческую недвижимость на Завеличенской, 2 предлагает компания «Псковжилстрой»

Коммерческую недвижимость в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» по адресу Завеличенская, 2 реализует АО СЗ «Псковжилстрой». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации менеджер договорного отдела, площадь помещения, расположенного в цокольном этаже жилой пятиэтажки, - 215 квадратных метров. 

  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ
  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ
  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ
  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ
  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ
  • Коммерческое помещение на Завеличенской, 2
    Фото: ПАИ

Относительно коммуникаций будущие собственники могут не переживать, помещение оборудовано всем необходимым. Здесь есть электроэнергия, водоснабжение и отопление. Предусмотрен отдельный санузел. Ранее площади уже занимала небольшая псковская компания, теперь помещение свободно и выставлено на продажу.

По словам менеджера, на предоставляемых квадратных метрах свободно разместится офисное помещение, небольшой магазин, транспортная компания или курьерская служба. 

Потенциальные покупатели могут звонить и уточнять интересующие подробности по телефону 201-222.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...