Коммерческую недвижимость на Завеличенской, 2 предлагает компания «Псковжилстрой»

17:18, 25 февраля 2021, ПАИ

Коммерческую недвижимость в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» по адресу Завеличенская, 2 реализует АО СЗ «Псковжилстрой». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации менеджер договорного отдела, площадь помещения, расположенного в цокольном этаже жилой пятиэтажки, - 215 квадратных метров.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Относительно коммуникаций будущие собственники могут не переживать, помещение оборудовано всем необходимым. Здесь есть электроэнергия, водоснабжение и отопление. Предусмотрен отдельный санузел. Ранее площади уже занимала небольшая псковская компания, теперь помещение свободно и выставлено на продажу.

По словам менеджера, на предоставляемых квадратных метрах свободно разместится офисное помещение, небольшой магазин, транспортная компания или курьерская служба.

Потенциальные покупатели могут звонить и уточнять интересующие подробности по телефону 201-222.