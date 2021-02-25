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Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
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Общество

Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту восьмилетней девочки Ангелины Клюевой, которая хотела побывать в конном клубе и покататься на лошадях. О желании сироты Михаил Ведерников узнал во время  благотворительной онлайн-акции «Елка желаний». Ангелина Клюева — воспитанница печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона пригласил Ангелину со старшим братом Иваном в конноспортивный клуб «Возрождение» в поселке Писковичи Псковского района.

Михаил Ведерников с детьми прошел по территории клуба. Его руководитель Ирина Поддуева познакомила гостей с лошадьми, рассказала об их привычках, достижениях и характерах. Глава региона вместе с Ангелиной и Иваном покормили и погладили лошадей. Ирина Поддуева сообщила, что всего в конюшне 30 лошадей, которые специально подготовлены для работы с детьми. «У наших лошадок покладистый, уравновешенный характер. Ребят они возят очень аккуратно, как хрустальную вазу», — добавила она.

Во время визита гости клуба понаблюдали за тренировкой по конкуру. К соревнованиям в Москве и Санкт-Петербурге готовятся 8 воспитанников школы, которые входят в сборную Псковской области по конному спорту. Всего на базе клуба конкуром занимаются 35 ребят. Ирина Поддуева рассказала, что в регионе давно не проводилось чемпионатов по конному спорту, и предложила на площадке клуба организовать такое соревнование. В регион, по ее словам, могут приехать и спортсмены из соседних субъектов. Глава региона поручил и. о. председателя комитета по спорту Елене Чернышовой проработать этот вопрос с профильной федерацией.

После завершения тренировки Ангелина и Иван смогли и сами побывать в роли наездников. Для них была организована конная прогулка в манеже.

Во время встречи с детьми губернатор поздравил девочку с днем рождения, который был несколько дней назад, и вручил Ангелине и Ивану подарки. «Удачи вам во всем. Береги сестру», — напутствовал он старшего брата. Дети поблагодарили главу региона и подарили глиняные игрушки, которые сделали своими руками. Ангелина заметила, что обязательно нарисует лошадей, которых сегодня увидела. Ее картину в клубе обещали повесить вместе с другими детскими рисунками.

Благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводилась второй год с целью исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в рамках акции «Елка желаний» было исполнено 51 желание ребенка. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция перешла полностью в формат онлайн. На сайте elka.pskov.ru было размещено 166 детских желаний.

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