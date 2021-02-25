Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19

15:09, 25 февраля 2021, ПАИ

Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19 и обращаться за помощью к врачам. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Сейчас, когда заболеваемость коронавирусом снизилась, мы просим всех пациентов даже с минимальными проявлениями ОРВИ обязательно обращаться за помощью к врачам, - рассказала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. – Особенно при таких погодных условиях, когда помимо коронавируса «ходит» ещё и обычная ОРВИ, могут быть тяжёлые осложнения, если вирусное заболевание начинается с лёгкой формы и лечится неправильно».

Как отметила главврач поликлиники, все пациенты с признаками ОРВИ сдают мазки на COVID-19, чтобы врачи могли сразу определить, чем болен пациент. Мазки берут в каждой из трёх поликлиник Пскова, а также при необходимости – на дому. Как подчеркнула главврач, из отобранных мазков у порядка 10% пациентов подтверждается коронавирус.

«Если вы почувствовали проявление ОРВИ и если самочувствие позволяет – обращайтесь в поликлинику, там есть кабинеты неотложной помощи», - рекомендует врач.

Записаться на приём можно через:

- единый телефон записи к врачу 8 (8112) 299-003,

- единый портал записи к врачу k-vrachu.pskov.ru.

Также можно вызвать врача на дом, позвонив по телефонам: подразделение №1 66-53-57, 66-53-58, подразделение №2 56-78-15, подразделение №3 53-29-46, 53-33-88.

По всем вопросам также можно позвонить в кол-центр Псковской городской поликлиники 2-99-028 (с 8:00 до 20:00) или по единому телефону по вопросам коронавируса 122.