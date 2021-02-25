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Общество

Возможности применения патентной системы налогообложения расширили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, расширяющий применение патентной системы налогообложения. Воспользоваться патентом, ставшим альтернативой отменённого в этом году единого налога на вменённый доход, смогут индивидуальные предприниматели, осуществляющие различные виды деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В обновлённой редакции закона под патентную систему налогообложения попадают розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы площадью свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров, и услуги общественного питания, имеющие такие же по площади залы обслуживания посетителей.

Патент теперь также смогут приобрести индивидуальные предприниматели, занимающиеся организацией стоянок автотранспорта. Нововведения затрагивают и сферу аренды – закон о патентной системе налогообложения предусматривает сдачу в аренду и наём не только находящихся в собственности, но и арендованных объектов недвижимости. Аналогичная норма распространяется и на автомобили при оказании транспортных услуг.

Новые положения закона не затрагивают размеры потенциально возможного годового дохода, что позволит избежать повышения налоговой нагрузки при покупке патента. Кроме того, в 2021 году индивидуальным предпринимателям предоставлено право уменьшать сумму налога, уплачиваемого с применением патентной системы налогообложения, на начисленные страховые платежи и взносы.

До принятия на сессии по инициативе депутатов проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О патентной системе налогообложения» обсуждался на заседании рабочей группы. По результатам предварительного рассмотрения была подготовлена таблица поправок, с учётом которой приняли закон.

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