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Общество

Почему сложно выбрать участок для псковского экотехнопарка, объяснил Александр Котов

О сложностях при выборе участка для строительства экотехнопарка рассказал журналистам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он напомнил, что 25 февраля депутаты в очередной раз вынесли на рассмотрение в рамках парламентского часа вопрос об организации сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. Спикер ПОС отметил, что в этой сфере проведена большая работа, видны изменения в лучшую сторону. Вопросам обращения с ТКО уделяют внимание и профильный комитет, который тесно работает с региональным оператором, и губернатор Михаил Ведерников.

«Но в то же время целый ряд вопросов пока не решен», - констатировал Александр Котов. Он напомнил, что в регионе предполагается строительство одного экотехнопарка, но в настоящий момент говорить о конкретных сроках завершения проекта невозможно. «Потому что до сих пор окончательно не определен земельный участок, на котором будет располагаться экотехнопарк. Не начаты работы по проведению изыскательских работ на этом участке и проектированию объекта», - пояснил председатель регионального парламента.

Он добавил, что вопрос должен решаться в границах Псковской области, так как «никто наш мусор не ждет». Однако где бы власти ни подобрали место для будущего экотехнопарка, всегда происходит противодействие с людьми, которые, по мнению Александра Котова, профессионально подталкивают местное население к непримиримому протесту. «В этих условиях работа затягивается и трудно искать приемлемые решения», - пояснил спикер ПОС.

Он подчеркнул, что органы местного самоуправления всегда говорят людям, что решение будет приниматься только после проведения экологической экспертизы, изысканий, которые будут свидетельствовать о том, что расположение полигона будет абсолютно безопасным для граждан.

«В Палкинском районе был подготовлен земельный участок для потенциального размещения полигона, в Карамышевской волости тоже. И везде были необоснованные возмущения, которые были подогреты заинтересованными людьми», - привел пример Александр Котов. Он сообщил, что сейчас рассматривается участок на другой территории в Палкинском районе, но есть определенные лица, которые необоснованно подогревают недовольство граждан и, более того, дают ложную информацию людям.

В связи с этим спикер ПОС обратился к коллегам-депутатам с просьбой оказывать помощь муниципалитетам, чтобы как можно скорее подобрать место, и общаться с людьми, объяснять им нюансы. «Нужно совместными усилиями искать место и решать проблему», - заключил он.

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