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Общество

В Псковской области открылся набор в общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года

Открыт набор в общественный штаб по контролю и наблюдению за ходом проведения выборов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание. Об этом стало известно во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба Анатолий Мультах подчеркнул, что кандидатов будут изучать и проверять при подготовке к работе. Обратиться по этому поводу можно по официальному телефону или сайту. Все кандидатуры будут рассмотрены.

Мультах подчеркнул, что пока что нет рамок по времени присоединения к штабу.

Член Общественной палаты Псковской области, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член общественного штаба Алёна Козлова добавила, что уже прошёл первый этап подготовки преподавателей, которые будут обучать наблюдателей.

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