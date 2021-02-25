0
16:12
Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
15:42
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
15:30
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
15:10
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
15:09
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
14:33
«Видишь рекламу? Нет. А она есть!» - почему псковские заказчики до сих пор верят в силу телевидения
14:31
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
Еще новости
Общество

Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым

В рамках открытия в Псковской области Года науки и технологий и Дней российско-белорусского сотрудничества, на базе Псковского государственного университета стартовал хакатон «СпортХак ПсковГУ».

В течение двух дней участники соревнований будут создавать программу по систематизации данных, лучший из них получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

Подробнее о хакатоне и перспективах подобных мероприятий рассказал организатор соревнования Роман Бухарев. Открытие мероприятия состоялось в новом технопарке ПсковГУ, возможности которого в эфире ПАИ-live прокомментировал проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Полистовский заповедник намерен развеять мифы о болотах Полистовский заповедник открыл запись на туристические маршруты Ассоциация заповедников Северо-Запада 25 февраля отмечает день рождения О вкладе Полистовского заповедника в сохранение природы рассказала Ксения Антонова Жить экологично – ПАИ-live с Ксенией Антоновой 212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда ПАИ-live с Вадимом Букшей О джазе, перформансах и спектакле «Дни Победы» – в интервью с Романом Столяром Известный композитор Роман Столяр стал гостем ПАИ-live Михеев опроверг информацию о жалобах губернатору от сотрудников общепита
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
25 февраля 2021
Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2021
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
25 февраля 2021
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
25 февраля 2021
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
25 февраля 2021
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
25 февраля 2021
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
Афиша Псковского музея-заповедника на ближайшие выходные
25 февраля 2021
Афиша Псковского музея-заповедника на ближайшие выходные
Александр Котов: Ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась
25 февраля 2021
Александр Котов: Ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась

Идет загрузка...