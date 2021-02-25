Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым

16:12, 25 февраля 2021, ПАИ

В рамках открытия в Псковской области Года науки и технологий и Дней российско-белорусского сотрудничества, на базе Псковского государственного университета стартовал хакатон «СпортХак ПсковГУ».

В течение двух дней участники соревнований будут создавать программу по систематизации данных, лучший из них получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

Подробнее о хакатоне и перспективах подобных мероприятий рассказал организатор соревнования Роман Бухарев. Открытие мероприятия состоялось в новом технопарке ПсковГУ, возможности которого в эфире ПАИ-live прокомментировал проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.