Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
В рамках открытия в Псковской области Года науки и технологий и Дней российско-белорусского сотрудничества, на базе Псковского государственного университета стартовал хакатон «СпортХак ПсковГУ».
В течение двух дней участники соревнований будут создавать программу по систематизации данных, лучший из них получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей.
Подробнее о хакатоне и перспективах подобных мероприятий рассказал организатор соревнования Роман Бухарев. Открытие мероприятия состоялось в новом технопарке ПсковГУ, возможности которого в эфире ПАИ-live прокомментировал проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.