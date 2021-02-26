0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

Правительство понизило цену на вакцину «Спутник V»

 

Минздрав России перерегистрировал отпускную цену на вакцину «Спутник V», в декабре была утверждена сумма 1942 рубля, теперь ее стоимость 866 рублей 81 копейка за два компонента вакцины (то есть одна двухкомпонентная доза, в которую не входит НДС), сообщает пресс-служба правительства России.

Так как вакцина «Спутник V» является частью жизненно необходимых и важнейших лекарств, цена на нее контролируется государством.

Цена будет единой для всех производственных площадок, пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины», - уточнил министр.

Денис Мантуров также отметил, что рост объема производства играл роль в снижении отпускной стоимости вакцины, что позволило сделать ее более доступной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...