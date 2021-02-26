Правительство понизило цену на вакцину «Спутник V»

17:53, 25 февраля 2021, ПАИ

Минздрав России перерегистрировал отпускную цену на вакцину «Спутник V», в декабре была утверждена сумма 1942 рубля, теперь ее стоимость 866 рублей 81 копейка за два компонента вакцины (то есть одна двухкомпонентная доза, в которую не входит НДС), сообщает пресс-служба правительства России.

Так как вакцина «Спутник V» является частью жизненно необходимых и важнейших лекарств, цена на нее контролируется государством.

Цена будет единой для всех производственных площадок, пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины», - уточнил министр.

Денис Мантуров также отметил, что рост объема производства играл роль в снижении отпускной стоимости вакцины, что позволило сделать ее более доступной.