За удар полицейского в шею житель Дновского района получил три года тюрьмы условно

16:26, 25 февраля 2021, ПАИ

В Дновском районе местному жителю дали три года 10 месяцев и пять дней тюрьмы условно за удар полицейского в шею. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дновского района.

1 сентября 2020 года около 21:00 нетрезвый мужчина на улице Урицкого в Дно, в ходе выяснения с полицейским обстоятельств по заявлению граждан о нарушении общественного порядка, ударил правоохранителя ладонью правой руки в шею. Полицейский получил сотрясение головного мозга, на шеи остались ссадины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.