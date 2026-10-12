Археологи уточнили границы средневекового поселения в Печорском районе

16:40, 12 октября 2026, ПАИ

Археологи продолжают исследовать территорию Изборска и окрестностей. На прошлой неделе специалисты археологического центра работали в деревне Захново, где уточнили границы средневекового поселения, сообщается в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Селище было небольшим и занимало площадь, сопоставимую с территорией трёх-четырёх современных домохозяйств.

Шурфовку и определение точных границ культурного слоя археологам удалось провести за один день. Эти работы стали заключительным этапом уточнения границ территории.