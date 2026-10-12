Археологи уточнили границы средневекового поселения в Печорском районе
Археологи продолжают исследовать территорию Изборска и окрестностей. На прошлой неделе специалисты археологического центра работали в деревне Захново, где уточнили границы средневекового поселения, сообщается в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Селище было небольшим и занимало площадь, сопоставимую с территорией трёх-четырёх современных домохозяйств.
Шурфовку и определение точных границ культурного слоя археологам удалось провести за один день. Эти работы стали заключительным этапом уточнения границ территории.
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