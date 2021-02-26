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Общество

День неторопливости отмечается 26 февраля

26 февраля отмечается День неторопливости или медлительности, пишет calend.ru.

Праздник придумали итальянцы в 2007 году, чтобы неторопливо наслаждаться жизнью. Авторы идеи в ассоциации «Искусство медленно жить» посчитали, что в век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни. Лозунгом дня стали слова: «Не торопись и насладись моментом».

Также инициаторы праздника разработали 14 заповедей отказа от спешки. В частности, они советуют вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а потратить это время на прослушивание любимой музыки или общение с водителем соседнего автомобиля.

В рамках Дня неторопливости проходят различные мероприятия. Например, в Риме проводится «Медлительный марафон», в ходе которого нужно преодолеть 300 метров не быстрее чем за 87 минут, при этом ни разу не останавливаясь. В Милане в этот день слишком торопящимся прохожим выписывают символические штрафы.

Инициативу проведения праздника поддержали многие мировые столицы – Лондон, Париж, Нью-Йорк – и к проведению мероприятий относятся с полной серьезностью.

Также в рамках праздника звучит призыв к «неспешному, медленному питанию», отказаться от фаст-фуда и принимать качественную пищу неспешно.

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