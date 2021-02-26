Холодный и сухой март ожидается в Псковской области

17:03, 25 февраля 2021, ПАИ

В марте 2021 года в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды с переменной облачностью и дефицитом осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в районе 50-90% от нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -4…+1 градус, с повышением в отдельные дни второй и третьей декад до +2…+7 градусов.

Ночные температуры в начале месяца составят от -15 до -10 градусов, во второй и третьей декадах — от -11 до -6 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.