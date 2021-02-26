0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

Лучшего сварщика выбрали в Идрицкой колонии

На учебно-производственной базе профессионального образовательного учреждения № 39, расположенного на территории Идрицкой исправительной колонии, прошел конкурс мастерства среди осужденных, осваивающих тонкости сварочных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Соревнования из серии «Лучший по профессии» объединили в своем составе обучающихся и преподавателей – экспертов в области сварочного дела, вошедших в число судейской бригады.

Мероприятие проходило в два этапа. Теоретическая часть включала проверку и оценку знаний по направлению деятельности, практическая – изготовление за определенное количество времени изделия по заданным чертежам.

По результатам всех этапов члены жюри определили победителя, который удостоился звания лучшего в профессии. Участники, занявшие второе и третье места, были отмечены дипломами и благодарностями.

Конкурсы профмастерства среди осужденных проводятся в учреждениях УФСИН России по Псковской области на постоянной основе. Как отметили представители ИК-3, для обучающихся это не только хорошая возможность продемонстрировать навыки и умения, но и возможность после освобождения получить достойное место работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...