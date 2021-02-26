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Общество

В Себежском районе количество уголовных дел уменьшилось на 10%

Себежская полиция отчиталась по своей работе за прошлый год. Фото adm-moskovsky.ru

С отчётом о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Себежский» за 2020 год перед депутатами районного собрания выступил начальник полиции МО МВД России «Себежский» Вячеслав Петров. Об этом пишет районная газета «Призыв».

За 2020 год службами и подразделениями МО МВД РФ «Себежский» во взаимодействии с другими правоохранительными и контролирующими ведомствами проведена определённая работа по обеспечению общественного порядка и безопасности, борьбе с преступностью. За отчётный период на территории Себежского района было зарегистрировано 3 027 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 7,8 % меньше количества за прошлый год (АППГ-3286).

Возбуждено 147 уголовных дел, что меньше уровня прошлого года на 10,36 % (АППГ-164). Оформлен 541 материал, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-536), по 603 материалам возбуждены дела об административном правонарушении.

Всего рассмотрено 860 сообщений о преступлениях (АППГ-915). По всем сообщениям приняты решения в установленные законом сроки.

За 2020 год ни одного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не было отменено по инициативе прокуратуры с последующим возбуждением уголовных дел. Не допущено фактов укрытия сообщений (заявлений) о преступлениях от регистрации.

Сотрудниками полиции проведены проверки на предприятиях, организациях, источниках получения информации, в ходе которых не выявлено незарегистрированных сообщений о преступлениях.

Оперативная обстановка на территории Себежского района в 2020 году характеризуется уменьшением общего количества зарегистрированных преступлений на 10,0 % (с 280 до 252), количество тяжких и особо тяжких преступлений остаётся на одном уровне (61/61).  
 

Фото газеты «Призыв»

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