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Общество

Не попасться на уловки мошенников. Полиция Пскова провела профилактическую учёбу среди педагогов

Гостья из полиции раздала участникам диалога памятки профилактического содержания. Фото Елены Ивановой

Сегодня стражи порядка и представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову встретились с педагогическим составом вечерней школы № 1. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас средства массовой информации пестрят сообщениями о дистанционных кражах денежных средств со счетов доверчивых граждан. Однако количество мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий неуклонно растёт, несмотря на проведение сотрудниками полиции профилактической работы в этом направлении.

ВРИО начальника отделения по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Следственного управления УМВД России по городу Пскову майор юстиции Кристина Корсакова привела конкретные примеры различных уловок и способов введения в заблуждение граждан с целью списания денежных средств с их банковских карт, которые применяют мошенники. Она рассказала собравшимся об элементарных мерах предосторожности, которых следует придерживаться, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Так, если вам звонят незнакомцы, которые представляются работниками банка, и сообщают о попытке хищения денег с вашей банковской карты – ни в коем случае нельзя сообщать её реквизиты, даже если звонок осуществлён с номера, который значится у вас как обслуживающий банк! Не стоит набирать в телефоне или банкомате определённую комбинацию цифр, а также совершать иные действия, которые диктуют вам при общении неизвестные «доброжелатели».

Самый простой способ не стать жертвой дистанционных мошенников – незамедлительно прекратить разговор и перезвонить в банк по номеру горячей линии для уточнения всех интересующих вас вопросов.

В завершение встречи гостья из полиции раздала участникам диалога памятки профилактического содержания, пожелала им быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. 

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