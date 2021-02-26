Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
Сегодня, 25 февраля 2021 года, Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин). Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре. Батюшка познакомился с печерскими семинаристами, посетил храмы, кельи старцев и проведал монастырское хозяйство.
Илий (Ноздрин) – схиархимандрит, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни.
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
-
Фото: Псково-Печерский монастырь
-
Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь