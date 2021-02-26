0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Старец Илий благословил семинаристов. Фото Псково-Печерского монастыря

Сегодня, 25 февраля 2021 года, Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин). Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре. Батюшка познакомился с печерскими семинаристами, посетил храмы, кельи старцев и проведал монастырское хозяйство.

Илий (Ноздрин) – схиархимандрит, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни.


 

  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь
  • Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий (Ноздрин)
    Фото: Псково-Печерский монастырь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...