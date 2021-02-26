В Порхове мужчина и женщина распивали на двоих, а проснулся только один

19:43, 25 февраля 2021, ПАИ

22 февраля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Порхове тела 58-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Псковской области. По данному факту следственными органами ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний знакомый потерпевшей, который 22 февраля 2021 года употреблял спиртные напитки в её компании в одной из квартир в городе Порхове. В ходе ссоры, возникшей между мужчиной и женщиной, предполагаемый злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.