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Общество

В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»

Памятный монумент появится в этом году. Фото военно-исторического общества

В Идрице начались работы по подготовке основания для установки памятного знака «Знамя Победы» и благоустройства территории вокруг него. Об этом написал официальный канал Псковской области. Напомним, инициаторами возведения монумента «Знамя Победы» стали губернатор Михаил Ведерников и Российское военно-историческое общество. 

Знамя Победы – флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага. В Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова этот день, 30 апреля, внесён в календарь региональных памятных дат.

Планируется, что памятник будет установлен в этом году.

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