В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»

20:11, 25 февраля 2021, ПАИ

В Идрице начались работы по подготовке основания для установки памятного знака «Знамя Победы» и благоустройства территории вокруг него. Об этом написал официальный канал Псковской области. Напомним, инициаторами возведения монумента «Знамя Победы» стали губернатор Михаил Ведерников и Российское военно-историческое общество.

Знамя Победы – флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага. В Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова этот день, 30 апреля, внесён в календарь региональных памятных дат.

Планируется, что памятник будет установлен в этом году.