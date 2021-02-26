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Общество

Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида

Губернатор вручил пять билетов на концерт Егора Крида. Фото администрации Псковской области

Двенадцатилетняя Софья Молочкова, воспитанница Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетит концерт популярного музыкального исполнителя Егора Крида. Об этой новогодней детской мечте губернатор Псковской области Михаил Ведерников узнал, участвуя во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В четверг, 25 февраля, глава региона пригласил девочку, чтобы вручить билеты на концерт, сообщила областная администрация.

«Здесь пять билетов, чтобы у тебя была возможность с собой взять друзей», — отметил Михаил Ведерников. В свою очередь Софья поблагодарила губернатора и подарила ему картину, которую она нарисовала сама.

После этого глава региона пригласил Софью на чаепитие. За чашкой чая Михаил Ведерников поинтересовался, как учится девочка, чем занимается дополнительно.

Софья Молочкова ответила, что учиться ей нравится, в школе она получает хорошие оценки. Кроме того, девочка рассказала о своих занятиях в театральном кружке, а также о дополнительных уроках рисования. Воспитатель отметила успехи девочки: в частности, у неё уже состоялось несколько персональных выставок. Михаил Ведерников подчеркнул, что по подаренному рисунку видно, что у девочки настоящий талант, и творческие способности надо обязательно развивать.

Глава региона поинтересовался, как девочка познакомилась с творчеством Егора Крида. Софья рассказала, что узнала про этого исполнителя от подруг и ей очень понравились его песни. Девочка уже выбрала тех, кто отправится с ней в Санкт-Петербург на концерт. Она выразила уверенность, что всем друзьям наверняка понравится творчество её любимого музыканта.

А потом было чаепитие с главой. Фото администрации Псковской области


 

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