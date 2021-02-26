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Общество

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia стартует 1 марта в Псковской области

Чемпионат World Skills пройдёт в пятый раз. Фото администрации Псковской области

5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia стартует 1 марта в Псковской области, сообщает Комитет по образованию Псковской области.

В этом году участники будут соревноваться по 19 компетенциям, площадки развёрнуты в Пскове, Великих Луках, Идрице, Острове, Опочке.

За несколько лет организаторы смогли не только оборудовать площадки, оснастить их современным оборудованием, но и обучить региональных экспертов, преподавателей и мастеров. Параллельно с конкурсом будет проходить деловая и профориентационная программа.

В чемпионате примут участие более 170 учащихся. Кроме того, в Псковскую область приедут участники из Санкт- Петербурга и Башкортостана.

Сегодня прошла видеоконференция с руководителями образовательных учреждений о готовности к чемпионату, особое внимание уделили соблюдению всех санитарных требований.

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