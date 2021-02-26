Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году

22:20, 25 февраля 2021, ПАИ





Значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьёзные проблемы, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишет РБК. В проведённом в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

К началу 2021 года российский бизнес подошёл со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объёмов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20 % респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40 % компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60 % компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30 %, примерно 45 % респондентов урезали фонд оплаты труда.

Но и в 2021 году российский бизнес оценивает своё положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов (33,1 %) продолжил снижаться оборот, у 27,1 % он сохранился на уровне 2020 года. Ещё 19,1 % участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7 %), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждёт от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8 % респондентов. 46,8 % опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.

Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остаётся слабый спрос — то, что он так и не восстановился по сравнению с уровнем до пандемии, назвали главной трудностью для своих компаний почти 60 % респондентов.

В тройку основных проблем бизнеса также вошла невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ).



