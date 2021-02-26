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Общество

Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса

 

Сегодня в Псковской области обнаружили 75 чеовек, заболевших коронавирусом. 137 человек выздоровело. Глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте порекомендовал сделать прививку.

«От недели к неделе статистика заболевших в Псковской области показала рост – и достаточно существенный, более 10 %. Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная возможность выйти как можно быстрее из режима ограничений и защитить своё здоровье», – написал губернатор.

 

 

Официальная сводка по коронавирусу в Псковской области на 25 февраля 2021 года.

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