Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Сегодня в Псковской области обнаружили 75 чеовек, заболевших коронавирусом. 137 человек выздоровело. Глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте порекомендовал сделать прививку.
«От недели к неделе статистика заболевших в Псковской области показала рост – и достаточно существенный, более 10 %. Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная возможность выйти как можно быстрее из режима ограничений и защитить своё здоровье», – написал губернатор.