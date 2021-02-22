В Пушкинских Горах прошёл турнир по бальным танцам

23:28, 25 февраля 2021, ПАИ

21 февраля в Пушкинских Горах состоялся турнир по спортивным бальным танцам «Чудное мгновение», пишет газета «Великолукская правда. Новости». Этого дня ждали все танцоры Пскова и области: почти год не было турниров из-за пандемии. И вот, наконец, Роспотребнадзор разрешил проведение спортивного мероприятия в заявленном формате.

Был ли трудным этот турнир? Да, несомненно. Из-за ограничительных мер расписание было составлено не в пользу танцоров: чтобы соблюдать санитарные нормы, им приходилось выходить на паркет в одном отделении значительно чаще, чем это было ранее.

Образцовый хореографический коллектив – танцевальная студия «Вектор» был представлен в категориях «Юниоры-1» и «Юниоры-2».

На турнир также приехали пары из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга – это добавило волнений. Но наши ребята справились!

В первой категории Сергей Бухаров и Кира Голышева заняли первые места и получили золотые медали. Во второй категории, более старшей (13-15 лет), Матвей Смирнов и Дарья Шаповалова достойно представили нашу студию – трижды заняли первую ступень пьедестала и завоевали золотые медали.

Это только начало спортивных соревнований для танцоров студии «Вектор»! Уже 27 февраля спортсмены едут в Санкт-Петербург, 7-8 марта их ждёт Великий Новгород, 13 марта – крупный турнир в Пскове. Ну а 24 апреля состоится турнир «Провинциальные танцы» в Великих Луках.