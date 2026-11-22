Самбисты из Великих Лук завоевали медали на турнире памяти Хисамутдинова в Вырице

20:32, 22 ноября 2026, ПАИ

Спортсмены клуба «Отечество» из Великих Лук завоевали медали на турнире по самбо среди юношей памяти мастера спорта СССР Анвара Хисамутдинова, который состоялся 21 ноября в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом сообщили в клубе «Отечество».

В возрастной группе 2010–2012 годов рождения первое место заняли Павел Амбросов и Александр Королюк, третье – Юрий Петров. В группе 2012–2014 годов рождения победу одержали Павел Амбросов, Александр Королюк и Артём Варфоломеев, второе место занял Степан Тенюга.

Соревнования прошли в рамках XX Открытого фестиваля единоборств.