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Общество

Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение

У переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение, сообщает газета «Известия».

По данным российских офтальмологов, COVID-19 способен поражать сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки и снижение зрения сразу на несколько единиц. Также у тех, кто перенес заболевание, наблюдаются спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва.

Отмечается, что обратимость данных нарушений зависит от тяжести заболевания, индивидуальных особенностей организма и своевременности визита к врачу. Опасность инфекции для зрения подтверждают и международные исследования.

Также врачи пришли к выводу, что коронавирус может распространяться через слезы и аэрозоли. Для защиты глаз медики советуют чаще бывать на свежем воздухе, носить не только маски и перчатки, но и защитные очки, не трогать глаза грязными руками. При жалобах на снижение зрения, появление пятен перед глазами, искажение линий, сужение полей зрения необходимо сразу обращаться к врачу.

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