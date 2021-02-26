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Общество

Противники вакцинации от COVID-19 объяснили своё решение

Россияне, которые не хотят делать прививку от COVID-19, объясняют своё решение ожиданием результатов более детальных исследований и гарантий безопасности и эффективности вакцины. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Каждый второй респондент заявил, что не будет делать прививку ни под каким предлогом. 14% опрошенных еще ждут результатов исследований на большой статистической выборке. 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины. 4% сделают прививку только в случае, если она будет обязательной для всех. 3% хотят денежного вознаграждения за вакцинацию, а 2% россиян мотивирует к вакцинации только положительный пример со стороны родных и близких. Еще 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок. Преимущества при трудоустройстве, необходимость для выезда за рубеж, признание российских прививок международными медицинскими организациями и вакцинация лидеров общественного мнения побудит сделать прививку 1% россиян.

В России зарегистрирована третья вакцина «КовиВак», произведенная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. О готовности вакцинироваться заявил каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%. 41% опрошенных однозначно не хотят прививаться, 3 из 10 скорее против. В середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40%, сейчас — 29%. Среди мужчин, которые еще не сделали прививку, хотят привиться 32%, среди женщин — каждая четвертая (25%). Самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют россияне старше 45 лет (39%).

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