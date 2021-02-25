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Великолучанин отправится в колонию за мошенничество

Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2020 года мужчина опубликовал на одном из сайтов в интернете объявление о продаже игровой консоли. К нему обратился потенциальный покупатель, от которого злоумышленник добился перевода 5 700 рублей. Однако товар потерпевший так и не получил.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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