Великолучанин отправится в колонию за мошенничество

09:06, 26 февраля 2021, ПАИ

Житель Великих Лук привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2020 года мужчина опубликовал на одном из сайтов в интернете объявление о продаже игровой консоли. К нему обратился потенциальный покупатель, от которого злоумышленник добился перевода 5 700 рублей. Однако товар потерпевший так и не получил.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.