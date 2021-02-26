0
10:06
Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
08:27
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
Еще новости
Общество

Базе отдыха в Гдовском районе придётся снести самовольно возведённый пирс

Базу отдыха ООО «Салют на Чудском» обязали снести самовольно возведенный пирс на озере Ужинское в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Организация незаконно использовала водный объект на территории базы отдыха «Домик на озере» для возведения пирса. Его ширина составила 1,98 метра, протяженность вглубь озера – 11 метров. Конструкция установлена на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

В прокуратуре отметили, что градостроительная и иная деятельность на водных объектах должны осуществляться только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Кроме того, необходимо решение компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование. Однако возведение пирса не было согласовано, договора на право пользования акваторией озера Ужинское у организации не оказалось.

В связи с этим суд обязал общество снести самовольно возведенный пирс до 1 июня 2021 года. Решение вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
26 февраля 2021
Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
26 февраля 2021
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»

Идет загрузка...