Базе отдыха в Гдовском районе придётся снести самовольно возведённый пирс

09:19, 26 февраля 2021, ПАИ

Базу отдыха ООО «Салют на Чудском» обязали снести самовольно возведенный пирс на озере Ужинское в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Организация незаконно использовала водный объект на территории базы отдыха «Домик на озере» для возведения пирса. Его ширина составила 1,98 метра, протяженность вглубь озера – 11 метров. Конструкция установлена на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

В прокуратуре отметили, что градостроительная и иная деятельность на водных объектах должны осуществляться только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Кроме того, необходимо решение компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование. Однако возведение пирса не было согласовано, договора на право пользования акваторией озера Ужинское у организации не оказалось.

В связи с этим суд обязал общество снести самовольно возведенный пирс до 1 июня 2021 года. Решение вступило в законную силу.