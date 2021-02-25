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Трех пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

В Псковской области задержали трёх пьяных водителей-рецидивистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 февраля в Островском районе на автотрассе Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль Opel. За рулём автомобиля находился нетрезвый 33-летний пскович. В Порхове в этот же день на проспекте Ленина задержали 35-летнего водителя Audi, который сел за руль пьяным.

22 февраля в деревне Борисовичи Псковского района на улице Михайловской остановили для проверки автомобиль KIA, которым управлял 35-летний нетрезвый пскович.

По всем данным фактам проводятся проверки. Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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