Трех пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

09:42, 26 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области задержали трёх пьяных водителей-рецидивистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 февраля в Островском районе на автотрассе Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили для проверки автомобиль Opel. За рулём автомобиля находился нетрезвый 33-летний пскович. В Порхове в этот же день на проспекте Ленина задержали 35-летнего водителя Audi, который сел за руль пьяным.

22 февраля в деревне Борисовичи Псковского района на улице Михайловской остановили для проверки автомобиль KIA, которым управлял 35-летний нетрезвый пскович.

По всем данным фактам проводятся проверки. Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.