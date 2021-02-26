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Общество

Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил еще одно новогоднее желание, загаданное ребенком в рамках региональной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний». Глава региона вместе с 14-летним воспитанником Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Данилой Гейзером посетил 104-й полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. Подросток давно мечтал о визите в военную часть и знакомстве с настоящими десантниками.

Вместе с губернатором и Данилой в полк приехали его брат-близнец Егор и восемь воспитанников Центра. Юношей сопровождало руководство дивизии во главе с командиром Псковского соединения ВДВ, гвардии генерал-майором Сергеем Чубарыкиным и офицеры полка. Глава региона в воинскую часть прибыл с сыном.

В первую очередь Михаил Ведерников и Сергей Чубарыкин вместе с ребятами возложили цветы к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов 6-й роты.

Затем уже на территории полка участники встречи преклонили головы у памятника воинам-десантникам, погибшим при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

После этого губернатор, военнослужащие и воспитанники Центра помощи детям в память о защитниках Родины зажгли свечи в часовне святого Георгия Победоносца.

Одним из самых увлекательных моментов встречи ребят с военнослужащими стал показ парашютных систем, учебных объектов воздушно-десантного комплекса, демонстрация вооружения разведывательной роты и наземной отработки элементов прыжка с парашютом.

Подросткам рассказали о каждом этапе тренировки и каждой машине. Те в свою очередь смогли задать интересующие их вопросы. Например, один из воспитанников поинтересовался, зачем на плацу установлены зеркала. Ему пояснили: это необходимо для соблюдения военными опрятного вида, что особенно важно во время торжественных мероприятий.

После осмотра территории полка подростки отметили, что увиденное произвело на них серьезное впечатление.

В продолжение визита в часть ребята побывали в полковом культурно-досуговом центре, где продолжилось общение Михаила Ведерникова с воспитанниками Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Даниле, загадавшему желание, и его брату Егору глава региона вручил часы. «Вырастайте, идите служить в армию, чтобы следующие ваши часы были командирские», — напутствовал он ребят.

Также в фойе культурно-досугового центра ребятам была продемонстрирована экипировка современного десантника, парашюты и стрелковое вооружение. Подростки осмотрели представленные образцы и даже подержали в руках понравившееся оружие.

Далее подростки посетили комнату боевой славы и посмотрели документальный фильм «Вера, Надежда, Любовь», посвященный воинам-десантникам 6-й роты.

Благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводилась в Псковской области второй год. В прошлом году исполнены мечты более 50 детей, среди которых дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция перешла полностью в формат онлайн. На сайте elka.pskov.ru было размещено 166 детских желаний. Два из них — мечту двенадцатилетней Софьи о визите на концерт популярного исполнителя и мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях - губернатор исполнил накануне.

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