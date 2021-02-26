Борис Елкин ответил на вопрос о будущем аэропорта Великих Лук

10:15, 26 февраля 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин ответил на вопрос о будущем аэропорта Великих Лук, отвечая на обращение местного жителя, опубликованное на сайте губернатора.

Борис Елкин напомнил, что аэропорт в Великих луках являлся промежуточным между Санкт-Петербургом, Псковом и Москвой. Его использовали для дозаправки самолетов. В настоящий момент все воздушные суда преодолевают эти расстояния без затруднений.

«Для восстановления воздушных перевозок пассажиров из аэропорта в Великих Луках требуется реконструкция аэродрома города Великие Луки. На реконструкцию вышеуказанного аэропорта, а также на его техническое и технологическое обеспечение потребуются большие финансовые затраты», – подчеркнул руководитель профильного комитета.

Борис Елкин подчеркнул, что администрация Псковской области заинтересована в развитии транспортной инфраструктуры и принимает все меры для развития авиасообщения. В настоящий момент для жителей Великих Лук действует автобусное и железнодорожное сообщение, чтобы добраться до Пскова и совершить пересадку на авиарейс.