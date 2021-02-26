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Общество

Замена теплосетей ведётся в псковском военном городке

Псковские тепловые сети проводят плановые работы по замене сетей в техподполье дома № 103, расположенного в военном городке. Об этом сообщается на странице предприятия в Instagram.

«Тот самый случай, когда сети прожили свой век и нуждаются в замене. Конечно, можно их и просто подлатать, кто же полезет в подвалы проверять, но это не наши методы. Мы работаем честно, открыто и с любовью и заботой к жителям нашего города», - заявили в ПТС.

В компании напомнили, что на смену старым сетям приходят полипропиленовые трубы. Полная замена сетей предполагает установку новых и энергоэффективных конструкций, которые прослужат долгие годы.

В ПТС добавили, что во время таких работ жителям приходится терпеть некоторые лишения, но это вклад в будущие удобство и безаварийность. Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения жителям дома за доставленные неудобства и гарантирует скорое и качественное проведение всех необходимых работ.

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