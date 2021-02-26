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Общество

Осадки и сильный ветер прогнозируют в Псковской области 27 февраля

27 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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