Осадки и сильный ветер прогнозируют в Псковской области 27 февраля

10:40, 26 февраля 2021, ПАИ

27 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.