Ефрейтор Ирина Данилова представляет Псков на конкурсе «Краса ВДВ-2021»

10:46, 26 февраля 2021, ПАИ

На конкурсе «Краса ВДВ-2021» псковское соединение ВДВ представляет гвардии ефрейтор Ирина Данилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В подмосковной Кубинке начался IV конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021». Конкурс посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.

В конкурсе принимают участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления.

Псковское соединение ВДВ на конкурсе представит гвардии ефрейтор Ирина Данилова, военнослужащая 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. Ирина уже семь лет проходит службу в полку по контракту, в должности укладчика парашютов.

В ходе конкурса девушки примут участие в ряде испытаний, в которых продемонстрируют свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества.

Первым испытанием на пути к победе станет конкурс «Сила оружия», в ходе которого девушки должны показать навыки владения штатным оружием. Участницам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

В ходе испытаний девушки покажут свои умения в приготовлении пищи и сервировке блюда в конкурсе «Волшебный кулинар», в конкурсе «Кутюрье» участницы покажут свои умения обращаться со швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия.

Своё обаяние и красоту девушки продемонстрируют в конкурсах «Визитная карточка» и «Офицерский бал». Заключительным этапом соревнования станет «Творческий номер», на котором участницы продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества.

Имя победительницы объявит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков 3 марта текущего года в финале конкурса и вручит диадему победительницы.