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Общество

Юнармейский отряд создан в Насвинской школе Новосокольнического района

25 февраля состоялась торжественная церемония посвящения учащихся Насвинской средней школы в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

В отряд имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой вступили Никита Милованов, Полина Гвардина, Аркадий Агафонов, Ксения Коваль, Олег Рыжков, Виктория Виноградова.

Перед началом торжественной присяги с напутственными словами выступила заместитель главы администрации района Татьяна Лисица. Поздравив ребят со значимым событием, она выразила уверенность в том, что юнармейцы будут подавать пример другим ученикам, станут спортивными, сильными, знающими и понимающими историю своей страны, любящими родной край и Родину.   

Вступая в ряды юнармии, учащиеся школы дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству: следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев.

В знак принятия в ряды движения каждый участник получил юнармейскую книжку и значок из рук начальника штаба местного отделения «Юнармия» по городу Новосокольники и району Натальи Рачеевой.

Слова напутствия и добрых пожеланий высказали ветеран Вооруженных сил, полковник Николай Волков, председатель Совета ветеранов войны и труда Галина Базлова.

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