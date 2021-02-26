Псковичи смогут стать законными владельцами гаражей и земли под ними

12:40, 26 февраля 2021, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», который даст право владельцам «самопальных» строений стать их законными владельцами. Газета «Аргументы и факты — Псков» узнала, как жителям Псковской области по упрощенной схеме получить право собственности на землю и сами объекты.

Всего в регионе официально зарегистрировано порядка 13 тысяч гаражей. «Не легализовано, по нашим подсчётам, 50 тысяч на всю область. Но это приблизительные цифры. По России никак не оформленных гаражей и земельных участков под ними насчитывается более 3,5 миллионов», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

По её словам, новый закон коснется индивидуальных гаражей и упорядочения той ситуации, когда граждане фактически являются владельцами гаражей, но не имеют на руках соответствующих документов. Законопроект четко определяет структуру и юридическую значимость гаражных строительных кооперативов. Появится определение гаража как нежилой постройки для хранения автомобилей, которая должна стоять на кадастровом учете, а также описание и характеристики различных таких объектов.

«Гаражной амнистией» смогут воспользоваться только владельцы капитальных сооружений, у которых есть фундамент и стены. Причем они должны быть одноэтажными, без жилых помещений.

Подробнее о том, почему закон «о гаражной амнистии» очень важен и актуален для псковичей и как оформить гараж в собственность, читайте здесь>>>.