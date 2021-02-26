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Общество

Найденные останки бойца Красной армии перезахоронили в Новоржевском районе

26 февраля в Новоржевском районе перезахоронили найденные останки бойца Красной армии. По предварительной информации поискового отряда «Пламя», он погиб в 1941 году, передает корреспондент районной газеты «Земля Новоржевская».

Останки солдата обнаружили летом. Пуговицы на обмундировании указали на то, что боец принадлежал к Латышскому батальону, воевавшему в составе Красной армии.

Кроме того, накануне 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на мемориале, воздвигнутом в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Новоржевского района, состоялся митинг. Приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Также к участникам митинга обратились председатель районного Собрания депутатов Александр Кузнецов и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Владимир Егоров.

«Новоржевцы бережно хранят память о мужестве и стойкости мирных жителей, об отваге солдат, подпольщиков и партизан. Память о подвигах защитников передается из поколения в поколение. Наша задача — сохранить историческую правду, научить молодежь любить свою родину и вечно помнить цену мирной жизни каждого населенного пункта и каждого района. Вечная память воинам, павшим за освобождение новоржевской земли и низкий поклон ветеранам за героический ратный подвиг и самоотверженный мирный труд, за ваше беззаветное служение Родине. Желаю всем жителям Новоржевского района крепкого здоровья, благополучия, добра, мира и процветания», - отметил в своем поздравительном адресе Михаил Ведерников.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала.

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