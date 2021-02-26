Найденный кошелек обернулся для великолучанки условным сроком

13:05, 26 февраля 2021, ПАИ

Жительница города Великие Луки получила условный срок за кражу денег с банковского счёта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

9 октября 2020 года женщина нашла в городе потерянный потерпевшим кошелек, в котором находилась банковская карта. Путем безналичного расчета она оплатила этой картой свои покупки в магазинах на общую сумму менее 4 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину. При назначении наказания за преступление суд учитывал добровольное возмещение имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном. В результате великолучанке назначили лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на указанный период. Приговор не вступил в законную силу.