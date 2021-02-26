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Общество

Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове

В Порхове во время проведения торжественных мероприятий по случаю освобождения района от немецко-фашистских захватчиков трое детей почувствовали недомогание, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Мероприятие проходило на улице с возложением цветов и гирлянд к местам захоронений воинов. Во время церемонии трое школьников пожаловались на головокружение. Детям сразу же была оказана медицинская помощь.

Сейчас школьники прошли обследование врачей, никаких серьёзных причин, которые могли послужить причиной плохого самочувствия, не выявлено, поэтому медицинское наблюдение за ними будет продолжено.

Состояние школьников удовлетворительное, родители отказались от госпитализации детей и забрали их домой. Врачи будут наблюдать школьников на дому.

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