Александр Котов: Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину

13:22, 26 февраля 2021, ПАИ

Спикер регионального парламента Александр Котов принял участие в торжественном митинге в честь 77-й годовщины освобождения Порхова и района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Почтить память воинов-освободителей и жертв фашизма пришли жители посёлка, ветераны, школьники и молодёжь, представители региональной и муниципальной власти.

Александр Котов подчеркнул, что на долю жителей района выпали все ужасы войны, и напомнил, что около трёх лет район находился в оккупации, были сожжены деревни, сам Порхов был разрушен на 90%.

«Мы должны помнить об этом, должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину, кто освобождал города и посёлки, кто трудился в тылу, обеспечивая всё необходимое для фронта, о тех, кто жил и верил в Победу», - сказал председатель Собрания депутатов.