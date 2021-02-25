В Доме офицеров в Пскове будут чествовать победителей конкурса «Душа земли Псковской»

15:16, 26 февраля 2021, ПАИ

Торжественная церемония присвоения почетного звания «Душа земли Псковской» состоится 26 февраля в Доме офицеров в 16:00, сообщается на сайте Псковского областного центра творчества.

В поздравительном концерте примут участие коллективы, руководители которых получили звание «Душа земли Псковской» как в этом, так и в прошлые годы.

Итоги конкурса были подведены в январе 2021 года, а победители уже известны и оглашены на сайте.

«Душа земли Псковской» - звание, которое дается за заслуги в сохранении и развитии народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению, начиная с 2004 года.