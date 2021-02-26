В Бежаницах возложили цветы в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков

13:39, 26 февраля 2021, ПАИ

26 февраля в Бежаницах состоялось торжественное возложение цветов в честь 77-летия со дня освобождения районного центра и села Чихачёво от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает газета «Сельская новь», мероприятие прошло на братском захоронении у памятника Советскому солдату в райцентре.

В этом году в связи с профилактическими мероприятиями по распространению коронавирусной инфекции получилось организовать только торжественное возложение венков и цветов. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова присутствующих поздравила его первый заместитель Вера Емельянова. Она передала от главы региона приветственный адрес и зачитала несколько слов, которые обращены ко всем жителям района: «Вспоминая те великие жертвы и подвиги, мы как никогда чувствуем связь времен и поколений. Сегодня отдаем долг мужеству погибших и слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени. Низкий вам поклон! Ваш подвиг никогда не будет забыт».

Также к поздравлениям присоединился глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он отметил, что это одна из самых важных дат в жизни муниципалитета. «2 года и 8 месяцев оккупации остались позади», - отметил он и добавил, что в освобождении района приняли участие воины 5 дивизий и соединений. По словам Сергея Михеева, сегодня нужно поклониться всем, кто освобождал район, и отдать дань памяти их подвигу. «За освобождение нашего поселка погибло почти 500 солдат и офицеров, а за освобождение района в целом - около 2000. За годы оккупации в районе насильственно умер или скончался от лишений каждый четвертый его житель. Это и день траура, памяти тех, кто принес нам освобождение», - добавил он и пожелал всем здоровья, счастья, мира и тишины на Земле.

Торжественные речи прозвучали от главы администрации городского поселения «Бежаницы» Валерия Захарова и члена президиума районного Совета ветеранов Евгения Алексеевича Нестерова.

Затем учащихся образовательных учреждений Бежаницкого района приняли в ряды Псковского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Тринадцати юнармейцам значки вручил начальник отделения подготовки и призыва военного комиссариата Псковской области по Бежаницкому, Новоржевскому, Пушкиногорскому, Локнянскому районам Михаил Андруцеляк.

Вера Емельянова напомнила ребятам, что память нужно беречь и хранить, помогать ветеранам. «Наша святая обязанность — делать нашу жизнь краше и лучше. И только помня о том, что было, мы сможем выполнить эту задачу перед следующими поколениями», - обратилась она к юнармейцам.

Сергей Михеев призвал молодое поколение встречаться с ветеранами, слушать их рассказы, потому что только они знают истинную правду о войне и победителях.

С ответным словом от лица юнармейцев выступила ученица 11 «А» класса Бежаницкой средней школы Арина Лебедева. Она отметила, что тяжелые годы войны — это не только история, но и ценнейшие уроки для будущего. «Мы глубоко чтим и уважаем подвиг советского народа, не забываем о том, что именно мы — будущие защитники нашей Родины», - подчеркнула она и пожелала собравшимся мирного неба над головой.

Возложение цветов и венков к могилам павших воинов прошло под звуки торжественной музыки.