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Любители проникать в чужие дома в Дедовичах отправятся в тюрьму

В Дедовичском районе двух ранее судимых мужчин отправили в тюрьму за совершение краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

2 ноября 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения и его подельник зашли на приусадебный участок дома, расположенный в поселке Дедовичи, откуда похитили аккумулятор «Тюмень» стоимостью 800 рублей.

15 ноября один из злоумышленников снова употребил алкоголь и при помощи ножа выставил стекло на веранде дома, из которого похитил металлические изделия, в том числе печной настил, колосник, дверцы топки, поддувала и духовки, шиберную задвижку, а также мешок белого цвета. Материальный ущерб составил менее 4000 рублей.

14 декабря 2020 года второй вор, тоже находящийся в состоянии алкогольного опьянения, через проем на веранде проник в другой дом и украл газовый баллон за 1500 рублей.

Одному из злоумышленников назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму – 3,5 года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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