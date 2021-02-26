Суд обязал администрацию Новоржевского района предоставить сироте жилье

14:19, 26 февраля 2021, ПАИ

В Новоржевском районе суд обязал администрацию муниципалитета предоставить сироте благоустроенное жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

В Пушкиногорский районный суд с иском обратился прокурор Новоржевского района о предоставлении гражданину благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, как лицу из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на администрацию Новоржевского района Псковской области обязанность предоставить гражданину за счет средств субъекта Российской Федерации, по договору найма специализированного жилого помещения, благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим требованиям, площадью не менее 25 квадратных метров в черте Новоржева.