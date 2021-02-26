0
17:41
Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00
17:37
Март: планируем жизнь на год
16:40
Новый офис банка «Открытие»: удобное пространство для каждого клиента
14:41
Псковских автовладельцев обвинили в безалаберности
13:22
Александр Котов: Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину
13:12
Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове
12:11
О зверствах фашистов в Локнянском районе рассказал Псковский госархив
Еще новости
Общество

Суд обязал администрацию Новоржевского района предоставить сироте жилье

В Новоржевском районе суд обязал администрацию муниципалитета предоставить сироте благоустроенное жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

В Пушкиногорский районный суд с иском обратился прокурор Новоржевского района о предоставлении гражданину благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, как лицу из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на администрацию Новоржевского района Псковской области обязанность предоставить гражданину за счет средств субъекта Российской Федерации, по договору найма специализированного жилого помещения, благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим требованиям, площадью не менее 25 квадратных метров в черте Новоржева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00
26 февраля 2021
Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00
Новый офис банка «Открытие»: удобное пространство для каждого клиента
26 февраля 2021
Новый офис банка «Открытие»: удобное пространство для каждого клиента
Псковских автовладельцев обвинили в безалаберности
26 февраля 2021
Псковских автовладельцев обвинили в безалаберности
Александр Котов: Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину
26 февраля 2021
Александр Котов: Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину
Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове
26 февраля 2021
Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове
О зверствах фашистов в Локнянском районе рассказал Псковский госархив
26 февраля 2021
О зверствах фашистов в Локнянском районе рассказал Псковский госархив
Более 275 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
26 февраля 2021
Более 275 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Календарь красоты на март - прогноз от астролога
26 февраля 2021
Календарь красоты на март - прогноз от астролога

Идет загрузка...