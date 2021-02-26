База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на Масленицу по акции «Лови момент!»

14:25, 26 февраля 2021, ПАИ

Встретить Масленицу, самый весёлый и сытный народный праздник, приглашает в Пушкинские Горы областной совет профсоюзов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, гостей ждут всевозможные разновидности блинов в кафе «Пушкиногорье», музейная фольклорная программа «Не житье, а Масленица!» в «Музее-мельнице в д. Бугрово» (по предварительным заявкам, подробности здесь).

«Самая сладкая цена на размещение! С 12 по 19 марта 2021 г. включительно в рамках акции «Лови момент» вы сможете разместиться в 2-, 3-, 4-местном номере категории эконом независимо от срока проживания по цене 500 рублей за место в сутки. Оплата производится полностью за номер», - рассказали в облсовпрофе.

При предварительном бронировании или размещении без брони необходимо назвать кодовое слово «Лови момент», а по вопросам бронирования звонить по телефону: 8 800 250 1799.